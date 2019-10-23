مجموعة الدعم الدولي للبنان تعبر عن دعمها للإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري

وفي بيان مشترك أصدرته عقب اللقاء، قالت مجموعة الدعم الدولي إن الرئيس الحريري أبلغ سفراء الدول بسلسلة التدابير التي طال انتظارها والتي اتخذتها الحكومة أمس.

وفي بيانهم، أعرب أعضاء فريق الدعم الدولي عن دعمهم لأهداف الإصلاح التي حددها الرئيس الحريري والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء والتي تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني.

كما أشادوا بالتعبير الديمقراطي للشعب اللبناني، ودعواتهم لإصلاحات وتغييرات عميقة ومسؤولة اجتماعيا ومقبولة، من شأنها أن تقلل إلى حد كبير الفساد والهدر والابتعاد عن الطائفية، وتضمنَ الحكم الرشيد والمساءلة الكاملة، وتؤديَ إلى التنمية المستدامة والاستقرار، قائلين "يجب معالجة الشكاوى" التي رفعها الشعب اللبناني عبر المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد.

هذا وحث أعضاء فريق الدعم الدولي الزعماء "الجهات الفاعلة السياسية في لبنان على سماع أصوات الشعب، والعمل معهم على إيجاد الحلول وتنفيذها، والامتناع عن التصريحات والأعمال التي يمكن أن تشعل التوترات وتحرض على المواجهة والعنف".