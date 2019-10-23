الأمم المتحدة تنشئ فريقا رفيع المستوى "لمواجهة قضايا النزوح الداخلي" حول العالم

يجيء تشكيل الأمم المتحدة لهذا الفريق – الذي سيركز بشكل خاص على الحلول وتحسين النهج والاستجابة لقضايا النزوح – بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا المعروفة باسم اتفاقية كمبالا. الاتفاقية الملزمة قانونا هي الأولى والوحيدة التي تغطي كل القارة الأفريقية من أجل حماية السكان الأصليين ومساعدة المشردين داخليا.

اتفاقية كمبالا معلم هام

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيع الدول الأعضاء في القارة على الاتفاقية باعتبارها "معلما هاما في الجهود التي تبذلها أفريقيا لمعالجة النزوح الداخلي، وإظهارا للدور القيادي للاتحاد الأفريقي في وضع معايير بشأن النزوح الداخلي." كما أشاد غوتيريش بالتزام الاتحاد الأفريقي بالنهوض بحقوق المشردين في أقاليم ومناطق داخل بلدانهم.

تداعيات النزاعات والعنف

وقد تزايدت أعداد المشردين داخليا في العديد من بلدان العالم، بسبب النزاعات والعنف المسلح في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى 41 مليون شخص في نهاية عام 2018.

ويصف الأمين العام هذه الفئة "بـالأكثر ضعفا في المجتمعات والتي تواجه العديد من المخاطر والمشاكل" ويواجه أفرادها "مجموعة متنوعة من المخاطر على حياتهم وصحتهم." ويقول غوتيريش إن هذه القضية "تقوض من جهود البلدان المتضررة لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة."