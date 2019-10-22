منسق الأمم المتحدة في لبنان يلتقي بالحريري وبري لبحث سبل إنهاء الأزمة مع استمرار المظاهرات لليوم السادس

وقال يان كوبيش، منسق الأمم المتحدة في لبنان، عبر تغريدات على حسابه على توتير إنه بحث مع رئيس البرلمان نبيه برّي التطورات الأخيرة وخاصّة في مدينة صور ودعا إلى الإصغاء إلى ملايين المحتجّين اللبنانيين والإذعان لمطالبهم المشروعة والتي تدعو إلى العدالة وإجراء إصلاحات، ودعا كوبيش قوّات الأمن والجيش إلى الاستمرار في تأمين الحماية للمظاهرات السلمية التي يقودها المدنيون، والتحلي بالمسؤولية لمنع أي إثارة للعنف بدوافع سياسية.

وفي نيويورك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن كوبيش يواصل مشاوراته مع المسؤولين في لبنان وعلى رأسهم رئيس الوزراء سعد الحريري وستتواصل تلك المشاورات حتى يتم التوصل إلى حل ينهي الأزمة وتحديد سبل المساعدة لأن "استقرار لبنان مهمّ للمنطقة بأسرها."

وأضاف دوجاريك أن العالم "يشهد في عدّة بقاع مظاهرات بسبب الضغط المالي الشديد الواقع على الشعوب واللامساواة، وينبغي على الحكومات أن تصغي لشعوبها."

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