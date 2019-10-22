اليونيسف: حياة ملايين الأطفال في خطر بسبب نقص التمويل الإنساني

فمع وصول عام 2019 إلى مشارف نهايته، أفادت الوكالة الأممية بأنها لم تتلق سوى ما يزيد قليلا عن نصف مبلغ الـ 4 مليارات دولار الذي تحتاجه هذا العام، لتوفير برامج الصحة والتعليم والتغذية والحماية المنقذة للحياة لـ 41 مليون طفل في حوالي 60 دولة حول العالم.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور إن ملايين الأطفال المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم يعانون من العواقب الوخيمة للأزمات الإنسانية متزايدة التعقيد. وأضافت:

"بدون موارد إضافية، لن يذهب هؤلاء الأطفال إلى المدرسة، ولن يتم تلقيحهم، ولن يتلقوا التغذية الكافية، ولن يتمتعوا بالحماية من العنف وسوء المعاملة. بينما نواصل الدعوة إلى إنهاء النزاعات والاستعداد الأفضل لحالات الطوارئ، فإننا نحتاج إلى دعم إضافي من المانحين لمساعدتنا على تلبية احتياجات الأطفال الأساسية."