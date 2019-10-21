الأمم المتحدة: 180 ألف شخص نزحوا من شمال شرق سوريا منذ بدء العملية العسكرية التركية منهم 80 ألف طفل

جاء ذلك في إفادة للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، الاثنين، قال فيها إلى إن طواقم الأمم المتحدة العاملة في الميدان، والزملاء العاملين في المجال الإنساني أشاروا إلى انخفاض مستوى الأعمال العدائية بشكل عام منذ إعلان تركيا وقف إطلاق النار، إلا أن القتال لا يزال يؤثر على حياة المدنيين في بعض المناطق.

180 الف نازح بينهم 80 ألف طفل

وقال دوجاريك إن "180 ألف شخص نزحوا منذ بدء العملية العسكرية التركية في التاسع من تشرين أول/أكتوبر، من بينهم 80 ألف طفل."

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها العاملين في المجال الإنساني يواصلون بذل الجهود وتقديم المساعدات "رغم التحديات التي تفرضها الظروف الأمنية وصعوبة الوصول إلى المدنيين،" وتمكنت الفرق من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الصحة والماء، واستطاعوا إيصال الطرود الغذائية إلى 580 ألف شخص في محافظتي الرّقة والحسكة في هذا الشهر فقط.

وتطرق دوجاريك إلى إصلاح محطة علوك لضح المياه التي تعرّضت للقصف قبل عشرة أيام، وقال إن "المحطة التي تزود أكثر من 400 ألف شخص بالمياه في محافظة الحسكة عادت للعمل، بفضل المساعدة التي قدمتها فرقتان لتسهيل عملية التصليح."

وجدد المتحدث باسم الأمين العام دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين والممتلكات المدنية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان دخول آمن ودائم ومن دون أي إعاقة إلى جميع المناطق حيث يوجد المدنيون الذين يحتاجون للمساعدة.