 

أفغانستان: مقتل وإصابة العشرات في هجوم على مسجد خلال صلاة الجمعة في إقليم نانغارهار

UNAMA/Fardin Waezi
جنازة أحد صحفيي وكالة أنباء تولو الذي قتل في هجوم على مركز رياضي يوم 5 أيلول/سبتمبر 2018 كابول، أفغانستان.
18 تشرين الأول/أكتوبر 2019
السلم والأمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الذي وقع، اليوم الجمعة، داخل أحد المساجد، خلال صلاة الجمعة، في إقليم نانغارهار، شرق أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم الأطفال.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، دعا الأمين إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.

وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وجدد الأمين العام تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة أفغانستان.

وأشارت مصادر صحفية نقلا عن المتحدث باسم حاكم  ولاية نانغارهار إلى أن حصيلة الهجوم على المسجد بلغت 62 قتيلا و33 جريحا. وأوضحت أن الهجوم وقع نتيجة انفجار عبوات ناسفة زرعت داخل المسجد.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغاننستان (يوناما) قد أفادت في تقرير نشرته أمس الخميس بأن البلاد قد شهدت مستويات عالية من الإصابات في صفوف المدنيين في الربع الثالث من عام 2019، داعية إلى وجوب القيام بالمزيد لحماية شعب البلاد.

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