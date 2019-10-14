بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطالب بوضع حد للانتهاكات: ثلاث شقيقات صغيرات ضحايا غارة جديدة على طرابلس

بعد أيام قليلة من الهجوم على نادي الفروسية في طرابلس الذي تسبب بمقتل عدد من الأطفال، استيقظت ليبيا على وقع نبأ آخر كان بمثابة صدمة شديدة بحسب وصف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد تسبب هجوم يوم الاثنين على منطقة سكنية بمقتل ثلاث فتيات صغيرات هنّ شقيقات، وإصابة عدد آخر من أفراد أسرتهنّ.

وفي بيان صدر عنها، قالت أونسميل إن "الأطفال الأبرياء يدفعون الثمن غاليا، وقد أودى هجوم اليوم وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات من نفس الأسرة، دُفنّ تحت أنقاض مسكن دمرته غارة جوية في منطقة الفرناج في طرابس."

وقد أصيبت فتاة أخرى من نفس الأسرة ووالدتها في الغارة الجوية التي تفيد التقارير بأن طائرة مقاتلة تابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي" قد نفذتها.