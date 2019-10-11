اليوم الدولي للطفلة: الفتيات ينتقلن من مرحلة الحلم إلى مرحلة الإنجاز

قبل 25 عاما، زحفت أكثر من 30 ألف امرأة من 200 دولة إلى بيجين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول المرأة، ومنذ ذلك الحين أقرّت حقوق المرأة والطفلة كجزء من حقوق الإنسان. ورغم أن الحركة النسوية انطلقت في بداياتها للمطالبة بالحق في الإنجاب والمساواة في الأجر وفي المشاركة السياسية، لكنّها اتسعت فيما بعد لتصبح تنظيما تقوده الفتيات الناشئات.

واليوم، تنادي الفتاة بحقوقها لإنهاء ظاهرة الزواج المبكر، والترويج لتعليم الفتيات، والقضاء على كافة أشكال العنف على أساس النوع. وإلى جانب ذلك فالحقوق المطلوبة تتراوح أيضا بين انخراط الفتاة في العمل للتصدي لتغيّر المناخ وتشجيع الفتيات على تقدير الذات رغم الحواجز الاجتماعية، وفي بعض البلدان، تنادي الفتاة في حقها في دخول المعابد والأماكن العامة أثناء الدورة الشهرية.

كما تنخرط الفتيات اليوم في العمل مع البلديات لتشجيع الاستثمار في مجتمعاتهن وتطويرها. وبذا، تثبت الفتيات أنهنّ قوى عفوية وكاسحة.