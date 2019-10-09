قبرص: مجلس الأمن يشدد على أهمية الحفاظ على وضع "فاروشا" كما هو منصوص عليه في بقرارات المجلس ذات الصلة

جاء ذلك في بيان صحفي أصدروه عصر اليوم الأربعاء أشاروا فيه إلى أهمية الحفاظ على " وضع فاروشا على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن السابقة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 550 (1984) والقرار 789 (1992)".

كما أكدوا من جديد أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات لا تتفق مع تلك القرارات فيما يتعلق بـفاروشا.

وشدد أعضاء المجلس في بيانهم على أهمية تنفيذ تلك القرارات.

كما أكدوا من جديد على القرار 2483 (2019) و"أهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة تقوم على أساس "فيدرالية بين مجتمعين ومنطقتين تتمتع بمساواة سياسية، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

في هذا الصدد، دعوا الأطراف إلى المشاركة بشكل بنّاء وعاجل. كما شجعوا القادة على الاتفاق على تدابير جديدة لبناء الثقة وتنفيذها.

وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف وجميع المشاركين المعنيين على "الامتناع عن أي أعمال أو خطابات قد تضر بفرص النجاح في التوصل إلى تسوية".