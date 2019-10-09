رسالة في يوم البريد: القطاع العريق يواصل اعتماد التكنلوجيا الحديثة

وأكد المدير العام للاتحاد، بشار عبد الرحمن حسين، أن الشبكة البريدية العالمية ظلت تعمل على مدار 145 عاما من تاريخها، على "وضع حلو ل خاصة بالمجال البريدي الدولي". بما في ذلك تغييرات جذرية لسلسلة الإمدادات، وكافة أعمالها، بدءا من تسلم البريد، ثم فرزه وفي آخر المطاف، توزيعه. وقال السيد بشار حسين إن "قطاع البريد يواصل الابتكار باعتماد التكنولوجيا الحديثة للارتقاء إلى المستوى الأمثل" من خلال تبني جملة من التحسينات التي أتاحتها التطور التكنولوجي الحديث في الشبكات الالكترونية ومثل "سلسلة سجلات البيانات المغلقة وتكنولوجيات الأجهزة الاّلية".

وأضاف المدير العام أن "الفلسفة الأصلية للاتحاد البريدي العالمي القائمة على خدمة الإنسانية وتيسير التواصل بين مواطني العالم تظل هي القوة الدافعة للشبكة البريدية العالمية". وقال السيد بشار حسين إن كل تقدم وابتكار آخر في القطاع سيكون إضافة نحو "تعزيز السبب الأساسي لوجودنا: تحسين حياة الناس".

البريد "على درب التنمية"

واعتبر المدير العام للمنظمة المعنية بالتعاون البريدي الدولي أن ما يقدمه الاتحاد البريدي العالمي "من خلال المساعدة على إحداث التغيير وبالسعي دائما إلى الابتكار والإبداع" يسير "على درب التنمية من أجل الأجيال المتعاقبة". وأكد حسين أن المؤسسة البريدية تعد اليوم طرفا رئيسيا من الأطراف المساهمة في تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 في جميع البلدان ولصالح سكان العالم.

UPU المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، بشار عبد الرحمن حسين. الاتحاد يعتبر أحد الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة

وأشار مدير الاتحاد إلى استمرار استخدام حوالي 1.5 مليار شخص حول العالم للخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات البريدية، "مما يجعلها "ثاني أكبر مساهم في الاندماج المالي في العالم"، التي تساعد الناس على الخروج من دائرة الفقر. كما أشار إلى ما يحققه الاتحاد البريدي العالمي في مجالات الصحة والعمل اللائق والتعليم والبيئة والسلام والعدالة.

وقال المدير العام للاتحاد البريدي العالمي في رسالته بمناسبة مرور 145 عاما على تأسيسه بأنه "يجدر بنا التفكير في حجم المساعدة التي تقدمها منظمتنا للبشرية" مضيفا أن "أفضل طريقة للاحتفال بالماضي هي السعي لتحقيق مستقبل أفضل" من أجل ضمان بلوغ مستقبل العالم الذي ننشده.

عن الاتحاد البريدي العالمي

أصبح الاتحاد البريدي العالمي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في 1 تموز/يوليو 1948. وبهذه الوضعية يساهم الإتحاد في تطوير سياسات وأنشطة الأمم المتحدة التي لها صلة مباشرة بولايتها ومهامها لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويقوم الاتحاد البريدي العالمي بالعديد من الأنشطة المشتركة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى وصناديقها وبرامجها. المدير العام للاتحاد البريدي العالمي هو عضو في مجلس الرؤساء التنفيذيين الذي ينسق أنشطة المنظومة الأممية، وهو مجلسٌ يرأسه الأمين العام للأمم المتحدة.