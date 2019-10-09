الأمين العام يدين الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في هاله بألمانيا وأسفر عن مقتل شخصين

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أشار الأمين العام إلى أن الحادث، الذي ارتكب في يوم عيد الغفران المقدس، يشكل مظهرا مأساويا آخرا لمعاداة السامية، ويجب محاربته بعزم شديد.

وقدم الأمين العام التعازي الحارة إلى أسر الضحايا، وحكومة ألمانيا وشعبها، متمنيا الشفاء العاجل لمن أصيبوا في الهجوم.

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية. ودعا جميع الحكومات إلى دعم تلك الخطة، مشددا على ضرورة أن تكون دور العبادة في جميع أنحاء العالم ملاذات آمنة للتأمل والسلام، وليست مواقع لإراقة الدماء والإرهاب.