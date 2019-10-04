الأمم المتحدة تشيد بتونس لإنهائها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنجاح

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، اليوم الجمعة، قال فيه إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية في تونس، وتشيد بنجاح الجولة الأولى. كما تدعو إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان في 6 تشرين الأول/أكتوبر والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي مؤتمره قال دوجاريك إن "الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية على ضمان توفير فرص متساوية لجميع المرشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي وصلاحيات الفرع القضائي".

كما ذكّر السلطات والمرشحين "بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى من خلال العملية الدستورية".