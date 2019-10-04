 

اليمن: تضرر أكثر من 90 ألف شخص بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

هطول أمطار غزيرة العام الماضي على جزيرة سوقطرة جراء إعصار تشابالا. المصدر: اليونيسف في اليمن/أحمد تاني.
4 تشرين الأول/أكتوبر 2019
المساعدات الإنسانية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن "تضرر أكثر من 90 ألف شخص في اليمن"، جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية منذ 27 أيلول/سبتمبر.

ونقلا عن المكتب، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن معظم المتضررين هم في محافظة حجة، مشيرا إلى تدخل الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة الأولية.

وكشف دوجاريك عن تضرر المناطق السكنية ومواقع النازحين والمزارع وخزانات المياه، مضيفا أن الوكالات الإنسانية تقوم بإجراء تقييمات أكثر تفصيلا.

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