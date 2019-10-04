اليمن: تضرر أكثر من 90 ألف شخص بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

ونقلا عن المكتب، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن معظم المتضررين هم في محافظة حجة، مشيرا إلى تدخل الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة الأولية.

وكشف دوجاريك عن تضرر المناطق السكنية ومواقع النازحين والمزارع وخزانات المياه، مضيفا أن الوكالات الإنسانية تقوم بإجراء تقييمات أكثر تفصيلا.