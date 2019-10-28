"وظائف لائقة لشباب مصر"، مشروع تتبناه منظمة العمل الدولية

يكمن الهدف الرئيسي من هذا المشروع في تعزيز قدرات كل من حكومة جمهورية مصر العربية، والأطراف الفاعلة على المستويين الإقليمي والمحلي، وشركاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والشباب؛ وذلك من أجل توفير فرص عمل لائق وإتاحتها.

المشكلة الرئيسية التي يسعى المشروع إلى معالجتها هى: النقص المتزايد في فرص العمل اللائق للشباب (من سن 15 – 29) ولاسيما للشابات.

ويعمل المشروع على دعم وزارة القوى العاملة المصرية، والوزارات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى الشركاء الوطنيين مع التركيز على المساهمة في وضع سياسات وتنفيذ برامج تشغيل الشباب إلى جانب تطوير قدرات مؤسسات التدريب من خلال نظم التلمذة الصناعية الحديثة للشباب في القطاع غير الرسمي.

كما يقوم المشروع بإعداد وتقديم حزم ريادة الأعمال للشباب في مراحل التعليم المختلفة والخريجين وللنساء الريفيات الفقيرات، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.

مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يلقي الضور على مشروع وظائف لائقة للشباب الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر:

دشنت منظمة العمل الدولية في مصر مشروع “وظائف لائقة لشباب مصر" بهدف تعزيز قدرات خدمات التوظيف العامة والخاصة وبرامج التدريب من أجل التشغيل وذلك في عدد من محافظات مصر منها محافظة البحر الأحمر.

الحاجة إلى إيجاد فرص عمل للشباب في محافظة البحر الأحمر

عزة قنديل مديرة المشروع بمنظمة العمل الدولية:

"هذا المشروع تنفذه منظمة العمل الدولية، وأهم ما يشغلنا الآن هو توفير فرص عمل لائقة لشباب محافظة البحر الأحمر. فنحن نشجعهم على ريادة الأعمال، ونساعدهم في ابتكار أفكار مشروعات جديدة كي يخلقوا فرص عمل لهم ولشباب آخرين. ولذا معنا اليوم أكثر من خمسين شركة بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات وبرنامج مشروعك لمساعدة الشباب لكي يجد مشروعا وينميه ويساعد الآخرين في إيجاد فرص عمل لهم".

وتنفذ منظمة العمل الدولية هذا المشروع بالشراكة مع وزارات الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي والقوى العاملة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والسياحة.

نادر عبد الظاهر، مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظة البحر الأحمر، يقول في هذا الشأن:

"نشارك اليوم في ملتقى التوظيف الذي تقيمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات، بحضور وزير القوى العاملة ومحافظ البحر الأحمر. ونشارك اليوم بعدد من الخدمات التي يقدمها الجهاز، وهي خدمات مالية وغير مالية. وشاركنا بمعروضات لأحد المستفيدين، كما قمنا بتسليم أربعة شيكات مالية للشباب المستفيدين بإجمالي تمويل قدره 701 ألف جنيه".

ماذا يقول المستفيدون والمستفيدات من المشروع؟

ومن خلال مشروع وظائف لائقة لشباب مصر قامت منظمة العمل الدولية بتنظيم ملتقى توظيف الشباب بمحافظة البحر الأحمر لتوفير أكثر من ألفين وخمسمائة فرصة عمل لأهالي البحر الأحمر.

زينب محمد، إحدى المستفيدات من المشروع جاءت من سفاجا لتعرض تجربتها:

"مشروعي ممول من جهاز تنمية المشروعات بمركز شباب سفاجا وهو ضمن المشروعات الفائزة في مسابقة مفتاح مشروعك. ويوفر المشروع اثنتي عشرة فرصة عمل. وأنا سعيدة اليوم لتواجدي وللقائي بالشباب والشابات الذين يبحثون عن فرصة عمل. وهذا الملتقى فرصة للتقارب بين أصحاب الأعمال والشباب الباحث عن فرص العمل".

محمد بكري شاب يحكي كيف طور فكرته كي يصبح صاحب مشروع لتعبئة المواد الغذائية:

"في البداية بدأت بقرض صغير وقمت بسداد القرض، ثم تم تدعيمي ومنحي قرضا أكبر لتطوير المشروع بشكل لافت. وأتمنى في المستقبل تطورا كبيرا في المشروع بمساعدة الجهات المعنية وجهاز تنمية المشروعات إن شاء الله".

جاء ملتقى توظيف الشباب بمحافظة البحر الأحمر ضمن مشروع وظائف لائقة للشباب الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بمصر بحضور أكثر من خمسين شركة لتوفير ما يقرب من ثلاثة آلاف فرصة عمل للشباب بالمحافظة.

من محافظة البحر الأحمر بمصر

خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة