 

الأمين العام يهنـأ الشعب الأفغاني على إجراء الانتخابات الرئاسية

UNAMA/Fardin Waezi
سيدة أفغانية من كابول ترفع إصبعها المغموسة بالحبر والتي بصمت به عند تصويتها في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
29 أيلول/سبتمبر 2019
شؤون الأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان يوم أمس السبت، مشيدا بجميع الأفغان الذين مارسوا صوتهم الديمقراطي وأيدوا حقهم في التصويت وتحدوا المخاوف الأمنية.

وهنأ الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، الشعب الأفغاني على التزامه باختيار قادته من خلال صندوق الاقتراع.

وحث الأمين العام جميع أصحاب المصلحة على تمكين المؤسسات الانتخابية من ممارسة مسؤولياتها بالكامل، بما في ذلك عن طريق معالجة أي شكاوى من خلال القنوات والإجراءات المناسبة

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