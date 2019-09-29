الأمين العام يهنـأ الشعب الأفغاني على إجراء الانتخابات الرئاسية

وهنأ الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، الشعب الأفغاني على التزامه باختيار قادته من خلال صندوق الاقتراع.

وحث الأمين العام جميع أصحاب المصلحة على تمكين المؤسسات الانتخابية من ممارسة مسؤولياتها بالكامل، بما في ذلك عن طريق معالجة أي شكاوى من خلال القنوات والإجراءات المناسبة