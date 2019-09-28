سوريا: الأمم المتحدة تصدر الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية المتفق عليها بشأن اللجنة الدستورية

وأشار بيان صادر من مكتب المبعوث الخاص إلى أن هذه الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية كان قد تم الاتفاق عليها من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية بتيسير من المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون.

وذكر البيان أن المبعوث الخاص سيطلع مجلس الأمن يوم الاثنين، 30 أيلول / سبتمبر على الاتفاق والطريق إلى الأمام في العملية السياسية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستعلن أسماء أعضاء اللجنة الدستورية البالغ عددهم 150 عضوا في الوقت المناسب بمجرد تأكيد جميع المرشحين مشاركتهم رسميا.