الأمم المتحدة تدعو إلى الاستثمار في الدول الجزرية الصغيرة النامية المتأثرة بتغير المناخ

وسيتطلب التقدم نحو التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية زيادة كبيرة في الاستثمار العاجل، وفقا لقادة العالم الذين اجتمعوا في الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أجل استعراض منتصف المدة رفيع المستوى ل "مسار ساموا"، وهو الإطار دولي للتنمية المستدامة الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية.

وتعد البلدان الـ 38 التي حددتها الأمم المتحدة باعتبارها من الدول الجزرية الصغيرة النامية من بين أكثر الدول ضعفا في العالم. وتقع في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، وكذلك في المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي، وتعاني من عواقب المناخ العالمي المتطرف بشكل متزايد والتي لا يمكن التنبؤ بها. وبالإضافة إلى التحديات البيئية، تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية مجموعة فريدة من التحديات المتعلقة بصغر حجمها وبعدها وتعرضها للصدمات الاقتصادية الخارجية.

لكونها تقع في الخطوط الأمامية لتغير المناخ، أصبحت التنمية المستدامة في العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية مهددة بسبب الصعوبات في تحقيق مستويات عالية ومستدامة من النمو الاقتصادي، ويعزى ذلك جزئيا إلى تعرضها للآثار السلبية المستمرة للتحديات البيئية والصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية.

من المتوقع أن يعتمد رؤساء الدول والحكومات، في اجتماعهم في نيويورك، إعلانا سياسيا يعيد تأكيد تضامنهم مع هذه البلدان التي لا تزال تمثل حالة خاصة للتنمية المستدامة. ويحث المؤسسات الدولية على مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية، وخاصة البلدان متوسطة الدخل المثقلة بالديون، في الحصول على التمويل.

تنفيذ مسار ساموا فرصة لإظهار التضامن الدولي

UN Photo/Laura Jarriel

وشدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على أن تنفيذ الخطة يمثل "فرصة مهمة للمجتمع الدولي لإظهار التضامن".

وقال إن "الدول الجزرية الصغيرة النامية هي حالة خاصة للتنمية المستدامة. وتحتاج إلى اهتمام طويل الأجل واستثمار المجتمع الدولي بأسره".

من جهته اعتبر رئيس الجمعية العامة، تيجاني محمد باندي، هذه القمة فرصة للتفكير بشأن تنمية بعض الدول الأعضاء الأكثر ضعفا، مضيفا أن "الدول التي نخدمها تتطلع إلينا لإيجاد حلول ضد التحديات الوجودية التي تهدد قدرتها على البقاء وتعيق فرصها في الازدهار".

وقال إن أزمة المناخ تهدد اليوم الأمن الغذائي وسبل العيش في الدول الجزرية الصغيرة النامية رغم أنها "تنتج أقل من واحد في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية".

وأضاف: "من خلال الجهود العالمية فقط مثل "مسار ساموا"، يمكننا مواجهة التحديات بما في ذلك التهميش الاقتصادي الذي تواجهه الدول الجزرية الصغيرة النامية في سعيها لتحقيق مستقبل آمن ومزدهر ومستدام نسعى إلى تحقيقه جميعا".