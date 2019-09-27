الأمم المتحدة تعلن وفاة ثلاثة من حفظة السلام في تحطم مروحية في جمهورية أفريقيا الوسطى

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نقلا عن البعثة، إن أفراد الطاقم الأربعة، وهم سنغاليون، كانوا على متن مروحية من طراز Mi-24 كانت تحاول الهبوط اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف دوجاريك أن المروحية كانت تقدم الدعم الجوي لعملية أمنية مستمرة تقوم بها بعثة الأمم المتحدة ضد جماعة مسلحة في ولاية نانا مامبيري.

وقدم السيد دوجاريك تعازي الأمين العام والأمم المتحدة القلبية لأسر حفظة السلام الذين سقطوا، وكذلك لحكومة وشعب السنغال.

ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي للأمين العام في وقت لاحق اليوم.