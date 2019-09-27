ليبيا على موعد لمواجهة شح المياه مع انطلاق مشروع لاستغلال مصادر الماء غير التقليدي

وشارك في افتتاح المشروع السيد فتحي بيرام، الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في ليبيا، والسيد محمد العنسي، مسؤول مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في ليبيا.

وتُعدّ هذه الورشة جزءا من فعاليات المشروع الذي يهدف إلى تحديد سبل إنتاج مصادر المياه غير التقليدية، وتخزينها ومن ثمّ استغلالها في الزراعة، عبر إعداد تقارير تقييم محلية في دول المغرب العربي، تتبعها خطة عمل إقليمية تركز على إمكانات التعاون وتشجع على الاستثمار.

وأكد بيرام على أنه رغم الأوضاع الصعبة في ليبيا، إلا أن ورشة العمل "تؤكد التزام ليبيا بدورها ومسؤولياتها في التعامل مع تداعيات التغير المناخي وآثاره على المجال الزراعي، واستعدادها للاستثمار في الاستخدام المستدام للمياه."

بدوره، قال السيد العنسي "إن هذه الورشة الوطنية تعكس إصرار المنظمة على إكمال الجهود لبحث سبل التصدي لشح المياه في المنطقة، ووضع خطط العمل الضرورية لحماية هذا المورد الطبيعي الاستراتيجي في ظل التغير المناخي، بهدف تحقيق الزراعة المستدامة."

FAO/Libya ليبيا على موعد لمواجهة شح المياه مع انطلاق مشروع لاستغلال مصادر الماء غير التقليدية (27/09/2019)

وأضاف العنسي "من شأن ورشة العمل وضع خارطة طريق للاستثمارات المطلوبة في مجال معالجة المياه واستخدامها في التنمية الزراعية، ما سيساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة، المبنية على معطيات حقيقية تستجيب فعلاً للاحتياجات الوطنية."

واستعرض فتحي بيرام في مستهل الورشة واقع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ومياه الصرف في ليبيا. ثم قدم السيد عبد الرحمن مكي من المكتب الفرعي الإقليمي لمنظمة الفاو إحاطة شاملة للمبادرة الإقليمية التي وضعتها المنظمة على نطاق عالمي حول شح المياه، وأوضح فيصل شنيني من مكتب الفاو تفاصيل المشروع، وأدار النقاش بين المشاركين من مختلف الأطراف المعنية بموضوع استخدام المياه العادمة ومياه الصرف في الزراعة.

وجاء خلال الورشة التعريف بالفريق الوطني متعدد التخصصات الذي ستكون مهمته متابعة تنفيذ المشروع في مراحله كافة، بدءا من البحث الميداني حول استخدام المياه غير التقليدية في ليبيا، وصولاً إلى استخراج نتائج عملية لدعم جمع الأموال وتنمية برامج إعادة استغلال المياه العادمة وماء الصرف في ليبيا.

ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عام 2013 بهدف تقديم الدعم لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والتصدي لأحد التحديات الأكثر الحاحا: الأمن الغذائي والأمن المائي، من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في ظل ندرة المياه.