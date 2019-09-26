الأمين العام ينعي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، ويصفه ب "الرائد في مكافحة تغير المناخ"

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، عن أعرب غوتيريش عن خالص تعازيه لأسرة السيد شيراك، ولحكومة وشعب فرنسا.

وفي بيانه قال الأمين العام: "كرئيس من عام 1995 إلى عام 2007، خدم السيد شيراك فرنسا بالتزام وحنكة"، مضيفا أنه ساعد في وضع مسار للعملية التاريخية للتكامل السياسي والاقتصادي لأوروبا.

أما على الساحة العالمية، فكان "رائداً في مكافحة تغير المناخ" ودبلوماسيا ملتزما ورجل سلام، بحسب بيان الأمين العام.