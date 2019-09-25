الرئيس العراقي: التاريخ سيسجل أن العراقيين استطاعوا بوحدتهم إسقاط المشروع التكفيري وحماية العالم من شروره  

وقال إنه على رغم التضحيات الكبيرة التي سجلها شعبنا وقواتنا المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وغيرها على طريق الحرية ومقاومة الإرهاب بمساعدة ومساندة التحالف الدولي والأصدقاء، "فإن التاريخ سيجل أن العراقيين استطاعوا بوحدتهم وإرادتهم الصلبة وبالدور الكبير للمرجعية الدينية إسقاط هذا المشروع التكفيري وحماية العالم من شروره".

وتحدث الرئيس العراقي عن التطورات الإيجابية في بلاده، بما فيها على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، قائلا إن بلاده ستقيّمها وتبني عليها مع الأخذ في الاعتبار ما عانىه الشعب العراقي خلال 40 سنة مضت من الاستبداد والدمار واستخدام الأسلحة الكيماوية في حلبجة وتجفيف الأهوار وتدمير البيئة وتخريب البنى التحتية.

كما أشار السيد صالح إلى "أجواء إيجابية في معالجة المشاكل المتراكمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على أساس الدستور"، مضيفا إن دور الأمم المتحدة في بغداد مهم على هذا الصعيد خصوصا فيما يتعلق بقضية كركوك والمناطق المختلف عليها والمساعدة في إيجاد الحلول وفقا للدستور.

النزاعات في المنطقة والتوتر في الخليج

هذا ولفت الرئيس العراقي الانتباه إلى النزاعات والحروب التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، بما فيها سوريا واليمن.

كما وصف استهداف أمن الخليج والمملكة العربية السعودية ب "التطور الخطير"، قائلا إن العراق قلق من هذا التوتر والتصعيد لأن أمن بلاده "مرتبط بأمن الخليج والمنطقة". وفي هذا السياق دعا المجتمع الدولي إلى أن يساعد بجدية لتدارك هذا التصعيد "لما له من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والدولي".

التنمية والتعليم والصحة على أجندة الحكومة العراقية

وقال الرئيس العراقي إن بلاده ترى في أهداف التنمية المستدامة إطارا مهما لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه البلاد بما فيها توفير فرص عمال للشباب وتأمين الحكم الرشيد ومحاربة الفساد. وقال إن النهوض بقطاعات التربية والتعليم والصحة والتنمية المستدامة، هو الطريق السليم لمكافحة الفكر المتطرف واستئصال الإرهاب من جذوره من خلال بناء أجيال قادرة على صنع المستقبل.

وأضاف أن العالم بحاجة إلى "العمل الجاد لتأسيس تحالف دولي لمحاربة شبكة الفساد وتهريب وتبييض الأموال ولتجفيف منابع تمويل الفكر المتطرف"، للمساعدة على استرداد الأموال المنهوبة واستئصال هذه الآفة الخطيرة.

رسالة سلام

وختم السيد صالح خطابه بالتذكير بأهمية وادي الرافدين "مهد الحضارة" والمآثر والخدمات الجليلة التي قدمت إلى الحضارة الإنسانية، قائلا "بقدر ما فيه من الآلام والكوارث، فنحن نقرأ في ملامح أمهاتنا وآبائنا رسالة السلام، في ابتسامات أبنائنا وبناتنا الذين جرحت الحروب طفولتهم، في عيون شبابنا وشاباتنا المقبلين على الحياة، في أزقة شوارعنا التي أنهكتها النزاعات.. نقرأ رسالة السلام في ضمائرنا كبشارة أمل للأجيال القادمة ولكل الإنسانية."

يمكنكم الاستماع إلى كلمة الرئيس العراقي السيد برهم صالح عبر الرابط التالي: