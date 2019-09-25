من على منبر الجمعية العامة المملكة المغربية تأكد إيمانها بنجاعة العمل متعدد الأطراف

العثماني قال إن ذلك يعود إلى الاستقرار والأمن اللذين يتمتع بهما المغرب "في محيط يغلي سياسيا واجتماعيا وأمنية، وبفضل تبنيها للانفتاح الاقتصادي وللقيم الديمقراطية ولانخراطها العملي في مواجهة التحديات الدولية".

رئيس الحكومة أكد إيمان بلاده بنجاعة العمل متعدد الأطراف، لأن التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة من الدول لوحدها، بحسب تعبيره، وأضاف قائلا:

"إن العمل متعدد الأطراف الذي نتطلع إليه ينبغي أن يضمن للقارة الأفريقية المكانة التي تستحقها كفاعل على المستوى الدولي، والدفاع عن نديتها مع غيرها من الفاعلين الدوليين".

وأشار السيد سعد الدين العثماني إلى أن بلاده خصصت "ثلثي استثماراتها الأجنبية المباشرة لأفريقيا، كثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة".

كما شدد على أن قوة العمل متعدد الأطراف تكمن في قدرته على التأقلم مع المستجدات، وبإدراجه لشراكات متلائمة لتسريع معالجة التحديات على اختلاف مستوياتها. ومن ضمن هذه التحديات، ذكر رئيس الوفد المغربي:

-مواجهة التهديدات الأمنية بما فيها الإرهاب من خلال إرساء تعاون فعلي، عملياتي متعدد الأوجه.

- مشاكل الهجرة التي تعرف تفاعلا وتنسيقا بين مختلف الدول.

- التغيرات المناخية

-التنمية البشرية والمستدامة

-تعزيز السلم والأمن الدوليين.

رئيس الحكومة المغربية تطرق إلى قضية الصحراء المغربية، قائلا إن بلاده تسعى إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول هذه المنطقة.

وجدد تأكيد المملكة على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي منذ 2007، جادة وذات مصداقية/ هي الحل لوضع حد نهائي لهذا النزاع المفتعل.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل أمين عام الأمم المتحدة للدفع قدما بالحل السياسي الواقعي والعملي والدائم المبني على أساس التوافق كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن 2468 المعتمد في نيسان/أبريل 2019.

وقال رئيس الحكومة إن الوضعية المؤلمة لساكنة مخيمات تندوف تظل مبعث انشغال بالغ لدى المملكة المغربية، مناشدا المجتمع الدولي العمل على حث البلد المضيف انطلاقا من مسؤولياته القانونية والإنسانية لتسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وضمان احترام حقوقها الأساسية التي تتعرض لانتهاكات ممنهجة يوميا.

يمكنكم الاستماع إلى كلمة السيد سعد الدين العثماني رئيس حكومة المملكة المغربية عبر الرابط التالي: