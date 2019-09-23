الأمين العام يعلن موافقة الأطراف السورية على إنشاء لجنة دستورية

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام في المقر الدائم بنيويورك، رحب فيه بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة.

وذكر الأمين العام أن مبعوثه الخاص إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، قام بتيسير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وسيدعو إلى انعقاد اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة.

وقال غوتيريش للصحفيين في المقر الدائم إنه يعتقد اعتقادا راسخا أن إطلاق اللجنة الدستورية التي تملكها وتقودها سوريا "يمكن ويجب أن تكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويرتكز على التزام قوي بسيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

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ودعا الأمين العام إلى أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية وعملها مصحوبين بإجراءات ملموسة لبناء الثقة فيما يقوم مبعوثه الخاص بتنفيذ ولايته لتسهيل مضي عملية سياسية أوسع إلى الأمام.

UN Photo/Evan Schneider الأمين العام يعلن أن مبعوثه الخاص إلى سوريا، السيد غير بيدرسون سيدعو إلى انعقاد اللجنة الدستورية بعد موافقة الحكومة السورية ، ولجنة المفاوضات السورية على إنشاءها،

وفي هذا السياق أعرب غوتيريش عن تقديره للمشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران في دعم إبرام الاتفاق. وأعرب عن امتنانه لدعم أعضاء مجلس الأمن وأعضاء المجموعة الصغيرة. كما أعرب عن شكره للمساهمات التي تلقاها مبعوثه الخاص من شريحة واسعة من المجتمع السوري، رجالا ونساء. وقال "سيواصل مبعوثي الخاص التشاور على نطاق واسع فيما ينفذ ولايته".

بيدرسون يتابع مشاوراته على كافة الصعد