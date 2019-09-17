كل دقيقة، هناك خمس وفيات نتيجة أخطاء طبية يمكن تجنبها، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى العمل على سلامة المرضى

"ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى" هو شعار اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يحتفل به لأول مرة هذا العام.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "لا ينبغي أن يتعرض أحد للأذى أثناء تلقيه الرعاية الصحية"، مستدركا أنه "على الصعيد العالمي، يموت خمسة مرضى على الأقل كل دقيقة بسبب الرعاية غير الآمنة".