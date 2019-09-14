المبعوث الخاص إلى اليمن: الهجمات على المنشآت النفطية السعودية مقلقة للغاية

وجاء في بيان السيد مارتن غريفيثس المبعوث الخاص إلى اليمن الصادر من عمان: "يعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، والتي تبناها أنصار الله اليوم". البيان وصف الهجمات بالتصعيد العسكري المقلق للغاية.



ودعا المبعوث الخاص "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس" وحثها على منع تكرار مثل هذه الحوادث إذ إنها "تشكل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي" وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلا وتعرض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر".