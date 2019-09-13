الأمين العام ينشئ مجلس تحقيق أممي حول "حوادث محددة" في شمال غرب سوريا

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك في الإحاطة الصحفية اليومية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام أن الجنرال شيكاديبيا أوبياكور من نيجيريا سيتولى رئاسة مجلس التحقيق، الذي سيضم أيضا السيدة جانيت ليم من سنغافورة والسيدة مارتا سانتوس بايس من البرتغال.

وحسب ما أفاد المتحدث، فإن المجلس سيقوم بالمراجعة، والتحقيق في عدد من "حوادث بعينها أسفرت عن تدمير أو تلف للمرافق المدرجة في قائمة الأمم المتحدة" لإنهاء النزاع، والمرافق التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام إن خبيرين بارزين سيدعمان عمل المجلس، وهما اللواء فرناندو أوردونيز من بيرو، والسيد بيير ريتر، الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب الأحمر، من سويسرا.

مجلس التحقيق سيبدأ أعماله في 30 أيلول/سبتمبر، كما أوضح المتحدث للصحفيين، وسوف يقوم بتحقيقاته في وقائع هذه الحوادث المحددة، ليقدم تقريرا إلى الأمين العام بمجرد الانتهاء من عملها.

ونقل المتحدث عن الأمين العام أنه "يحث جميع الأطراف المعنية على تقديم تعاونها الكامل إلى المجلس".