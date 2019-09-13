 

الأمين العام ينشئ مجلس تحقيق أممي حول "حوادث محددة" في شمال غرب سوريا

UN Photo/Jean-Marc Ferré
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك
13 أيلول/سبتمبر 2019
السلم والأمن

أعلن الأمين العام للمتحدة اليوم عن تشكيل مجلس تحقيق داخلي بمقر الأمم المتحدة للتحقيق في سلسلة من الحوادث وقعت في شمال غرب سوريا منذ توقيع مذكرة تثبيت الاستقرار في منطقة تصعيد إدلب، بين الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا في منتصف أيلول/سبتمبر 2018.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك في الإحاطة الصحفية اليومية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام أن الجنرال شيكاديبيا أوبياكور من نيجيريا سيتولى رئاسة مجلس التحقيق، الذي سيضم أيضا السيدة جانيت ليم من سنغافورة والسيدة مارتا سانتوس بايس من البرتغال.

وحسب ما أفاد المتحدث، فإن المجلس سيقوم بالمراجعة، والتحقيق في عدد من "حوادث بعينها أسفرت عن تدمير أو تلف للمرافق المدرجة في قائمة الأمم المتحدة" لإنهاء النزاع، والمرافق التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام إن خبيرين بارزين سيدعمان عمل المجلس، وهما اللواء فرناندو أوردونيز من بيرو، والسيد بيير ريتر، الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب الأحمر، من سويسرا.

مجلس التحقيق سيبدأ أعماله في 30 أيلول/سبتمبر، كما أوضح المتحدث للصحفيين، وسوف يقوم بتحقيقاته في وقائع هذه الحوادث المحددة، ليقدم تقريرا إلى الأمين العام بمجرد الانتهاء من عملها.

ونقل المتحدث عن الأمين العام أنه "يحث جميع الأطراف المعنية على تقديم تعاونها الكامل إلى المجلس".

 

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