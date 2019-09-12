مقتل طفلين في غزة، والمديرة التنفيذية لليونيسف تذكر الأطراف بمسؤوليتهم في ضمان سلامة الأطفال

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة اليونيسف اليوم الخميس، ذكّرت فيه السيدة فور "إسرائيل بمسؤوليتها الجديّة في ضمان سلامة الأطفال ورفاههم"، قائلة إن سلامة الأطفال أمر "بالغ الأهمية، وفي جميع الأوقات".



وفي نفس السياق ذكّرت المسؤولة الأممية السلطات في قطاع غزة "بمسؤوليتها الحيوية في منع تعريض الأطفال للعنف أو استخدامهم كأدوات لغايات سياسية".

وفي بيانها قالت هنرييتا فور إن سلامة الأطفال وحقوقهم يجب أن تكون "اعتبارا أساسيا في كل من إسرائيل ودولة فلسطين"، داعية أولئك الكبار الذين يمتلكون القدرة على التأثير على حياة الأطفال بوضع هذا الأمر نصب أعينهم.



إلى ذلك، أشارت المديرة التنفيذية لليونيسف إلى الوضع المزري في قطاع غزة، قائلة إن "أمل الناس في حدوث أي تحسن في المستقبل القريب ضئيل جدا".

وفي ظل استمرار الاحتجاجات، دعت فور إلى "اتخاذ الإجراءات لحماية الأطفال حالاً، وقبل ازهاق المزيد من الأرواح".