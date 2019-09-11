الأمين العام: تعليقات رئيس الوزراء نتنياهو- إذا نفذت- ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه أكد فيه أن "مثل هذه الخطوات، إذا نفذت، ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وأضاف أن تلك الخطوات ستكون "مدمرة" لاحتمال إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي، كما ستقوض بشدة "حل الدولتين".

وشدد الأمين العام على أن الأمم المتحدة لا تزال "ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشروط مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق الرباعية، بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق رؤية قيام دولتين - إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية متصلة وقابلة للحياة - تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".