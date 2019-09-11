في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة، الأونروا تطالب بمساعدة سياسية ومالية عاجلة

جاء ذلك خلال الجلسة 152 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث شدد المفوض العام في كلمته "على أن عمل الأونروا لا يزال حيويا كما كان، وخصوصا طالما أن هناك غيابا لحل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين"، بحسب ما أورد بيان صادر عن الأونروا، اليوم الأربعاء.

وفيما قدم كرينبول الشكر للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على دعمها، دعاها إلى "إظهار نفس المستوى من الالتزام تجاه الدفاع عن الأونروا كما كان الحال في السنوات السابقة، وخصوصا في الفترة التي تسبق تجديد ولاية الوكالة".