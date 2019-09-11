الأمين العام يقدم خالص التعازي لأسر ضحايا كربلاء ويعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم الحكومة العراقية في التعامل مع هذه المأساة

وقد أعرب الأمين العام عن عميق تعاطفه مع أُسر الضحايا الذين قضوا نحبهم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم الحكومة في التعامل مع هذه المأساة.

من جهتها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، على ما جاء في بيان الأمين العام، وقالت في رسالة عبر التوتير إنها تلقت "بحزن نبأ وقوع وفيات أثناء أداء مراسم الزيارة الدينية في هذا اليوم المقدس في كربلاء".

وأعربت عن تعازيها بوفاة أولئك المؤمنين وتعاطفها مع أُسرهم.

كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.