انعقاد الاجتماع المُشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الإنتشار

وتأكيدا لالتزامهم باتفاقية الحُديدة وللتفاهمات السابقة، قامت لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يوليو الماضي؛ وبناءاً عليه تم إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحُديدة الذي يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين بالإضافة الى ضباط ارتباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة .

ووفق بيان صحفي صادر عن اللجنة، سيعمل مركز العمليات المُشتركة على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحُديدة .

كما قرر أعضاء اللجنة نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

كما تناول أعضاء اللجنة الجوانب التقنية والعملية من اقتراح المبعوث الأممي الخاص الى اليمن بشأن تنفيذ اتفاق الحُديدة و مراحله وسيُقدمون مقترحاتهم إزاءها لاحقاً.

وقد تم التوصل إلى اتـفاق الحديدة في إطار اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول عام 2018 بين الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين).

النص الكامل لاتفاق ستوكهولم.