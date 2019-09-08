الأمم المتحدة ترحب بتبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا

وأعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن الأمل في أن يكون هذا العمل الإنساني المهم، خطوة أولى باتجاه تعزيز الثقة بين الجميع، وإتاحة المجال للحوار المنتظم والبناء على جميع المستويات لتمهيد الطريق إلى تسوية للصراع في شرق أوكرانيا.

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، حث الأمين العام كل الأطراف المعنية على اتخاذ مزيد من التدابير بهذه الروح، وضمان مواصلة الزخم على مسار جهود السلام الجارية، بما في ذلك ضمان وقف إطلاق النار الدائم وتحسين الظروف الإنسانية على خط التماس وإتاحة المجال لتحقيق تقدم في تطبيق اتفاقات منسك.