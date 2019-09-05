الأمم المتحدة تنشئ عملية طوارئ بمساعدات عاجلة لمتضرري الإعصار في جزر البهاما

وستنقل العملية الجوية المواد من مركز لوحدات التخزين والمولدات والمكاتب الجاهزة تابع للأمم المتحدة في بنما، إلى مركزين للوجستيات يتم إنشاؤهما في الجزر الرئيسية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش قد أعبر في بيان بالأمس عن قلقه العميق إزاء أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تأثروا في جزيرتي غراند بهاما وأباكو.

ودعا غوتيريش الجهات المانحة إلى توفير التمويل اللازم لجهود الاستجابة الإنسانية والإنعاش بمجرد معرفة حجم الاحتياجات.

وخلال زيارته للبهاما التقى منسق الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ مارك لوكوك التقى برئيس الوزراء هوبير مينيس، وأعلن أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة سيوفر مليون دولار على الفور، لتنفيذ الأنشطة العاجلة المنقذة للحياة في جزيرتي أباكو وغراند بهاما.