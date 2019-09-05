على الفيسبوك وإنستغرام: محركات البحث و"معلومات موثوقة" عن اللقاحات والتطعيم

حسب التفاهمات التي أبرمتها المنظمة الأممية المعنية بالصحة في العالم، ستوجه فيسبوك الملايين من مستخدميها، عبر محركات بحثها، والصفحات والمجموعات، إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة عن اللقاحات، والتي تنشرها المنظمة بعدة لغات من أجل ضمان إيصال الرسائل الحيوية بشأن الصحة إلى أشد الناس حاجة إليها.

وكانت منظمة الصحة العالمية وفيسبوك قد أجريا مناقشات استمرت لعدة أشهر بغية تمكين الناس من الاطّلاع على معلومات موثوقة عن اللقاحات و"الحد من انتشار المعلومات المغلوطة".

وتعتبر الأمم المتحدة المعلومات المضللة عن اللقاحات تهديدا كبيرا للصحة العالمية، خصوصا في تعويق التقدم المحرز في جهود التصدي للأمراض التي يمكن الوقاية منها خلال عقود من الزمن. وتتيح اللقاحات الوقاية بشكل فعال من العديد من الأمراض المضعفة والمميتة، مثل الحصبة والخُناق والتهاب الكبد وشلل الأطفال والكوليرا والحمى الصفراء والنزلة.

وتقول المنظمة إن كبرى المؤسسات الرقمية مسؤولة تجاه ضمان إمكانية اطلاع مستخدميها على حقائق بشأن اللقاحات والصحة، ودعت إلى اتحاد منصات التواصل الاجتماعي والبحث كي يتسنى الاستفادة من نطاقها المشترك.

UNICEF/UN0284455/Fadhel عاملة صحية في عدن باليمن تستعد لتطعيم فتاة صغيرة خلال حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية تدعمها اليونيسف في فبراير 2019.

#اللقاحات_فعالة

منظمة الصحة العالمية أعربت عن اهتمامها المتزايد بأن تبذل الجهات الفاعلة في القطاع الرقمي بالتحديد المزيد من الجهود لإبلاغ العالم بأن اللقاحات فعالة في الواقع، ويمكنها أن تنقذ حياة الملايين.

ومن مركزها الصحفي على الإنترنت، دعت المنظمة مؤسسات الابتكار الرقمية إلى دعم السلوكيات الصحية من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الفئات المستضعفة. كما دعت في ذات الوقت إلى أن تقوم الحكومات وقطاعاتها الصحية بـ"خطوات ملموسة" في سبيل تعزيز الثقة في التطعيم والاستجابة لاحتياجات الآباء والأمهات وشواغلهم.