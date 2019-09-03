اليونسكو تدين مقتل المصور عبد الناصر عبدلي في الصومال

وفي بيان صحفي صادر عن اليونسكو أدانت أزولاي الهجوم الإرهابي، وقالت إن مقتل عبد الناصر عبدلي كان تذكيرا قاسيا بالحاجة الماسة إلى تعزيز حماية الصحفيين في مناطق النزاع، ولا سيما أولئك الذين يعملون مع القوات الحكومية.

وذكر البيان أن المصور الصحفي عبد الناصر عبدلي، البالغ من العمر 24 عاما، كان يعمل في إذاعة القوات المسلحة الصومالية، وقد لقي حتفه جراء انفجار سيارة مفخخة أثناء سفره مع القوات الحكومية لمقابلة شيوخ في منطقة أوطغلي، وذلك بعد وقت وجيز من تحرير المدينة من سيطرة حركة "الشباب" على يد القوات المسلحة الوطنية.

وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، ومن خلال بناء القدرات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الملموسة في هذا الصدد، ولا سيما خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.