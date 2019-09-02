 

بعد الإعصار دوريان، الأمم المتحدة تؤكد تضامنها مع البهاما

NASA
صورة للإعصار دوريان من محطة الفضاء الدولية. 2 سبتمبر 2019.
2 أيلول/سبتمبر 2019
شؤون الأمم المتحدة

أبدى أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار "دوريان" الذي ما زال يضرب كومنولث جزر البهاما.

 

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، أعرب غوتيريش عن التضامن مع شعب وحكومة البهاما. وقال البيان الصحفي إن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ والإنعاش الجارية التي تقودها الحكومة.

 

 

 

وعلى موقع تويتر أعربت ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة عن تضامنها مع جميع المتضررين بالدمار بسبب الإعصار دوريان. وأضافت قائلة "نراقب الوضع عن كثب ونحث المجتمع الدولي على أن يكون مستعدا لتقديم المساعدة".

 

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