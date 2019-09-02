بعد الإعصار دوريان، الأمم المتحدة تؤكد تضامنها مع البهاما

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، أعرب غوتيريش عن التضامن مع شعب وحكومة البهاما. وقال البيان الصحفي إن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ والإنعاش الجارية التي تقودها الحكومة.

We stand in solidarity with all those affected by the destruction and devastation of #HurricaneDorian. We are monitoring the situation closely and urge the international community to stand ready to help. #BahamasStrong — UN GA President (@UN_PGA) September 2, 2019

وعلى موقع تويتر أعربت ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة عن تضامنها مع جميع المتضررين بالدمار بسبب الإعصار دوريان. وأضافت قائلة "نراقب الوضع عن كثب ونحث المجتمع الدولي على أن يكون مستعدا لتقديم المساعدة".