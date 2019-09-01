الأمين العام يشيد بشجاعة الشعب الكونغولي وجهود حفظة السلام

وتحدث أنطونيو غوتيريش إلى الصحفيين في بلدة بني، وهي مركز انتشار مرض الإيبولا الذي أدى إلى مصرع نحو 2000 شخص. وأشار إلى المشاكل الخطيرة الأخرى التي تواجه المواطنين ومنها أمراض الحصبة والملاريا والكوليرا بالإضافة إلى انعدام الأمن.

كما أعرب عن أمله في أن تكون زيارته تأكيدا على دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) على مسار جهود محاربة الجماعات المسلحة التي تنشر الخوف والموت.

وقال الأمين العام إن بعثة المونوسكو تواصل العمل مع القوات المسلحة والشرطة الوطنية الكونغولية، لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. وقدم أنطونيو غوتيريش تعازيه لأسر وأحباء ضحايا العنف، ودعا كل الجماعات المسلحة إلى الوقف الفوري لهجماتها على المدنيين وقوات الأمن المكلفة بحماية الشعب الكونغولي.

وأضاف غوتيريش أن حفظة السلام الأمميين دفعوا ثمنا باهظا في خدمة السلام، وقال "إن ذلك يقوي عزيمتنا. وسنفعل كل ما يمكننا لوضع حد لانعدام الأمن في المنطقة. من المهم أن يعرف سكان بني أننا نسمع صرخاتهم".

وأكد غوتيريش أن منظومة الأمم المتحدة عازمة على دعم السلطات الكونغولية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني في التصدي لانعدام الأمن. وقال إنه سيبحث الأمر مع السلطات الوطنية في العاصمة كينشاسا خلال الأيام المقبلة.