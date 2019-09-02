من أجل استقرار الصومال، الأمم المتحدة تنادي بدور أكبر للشباب في العملية السياسية

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، تحدث مع ناشطين شباب من جميع أنحاء البلاد، خلال حوار انعقد على مدار يومين لتمكين الشباب ومشاركتهم، ناقشوا فيه أفضل السبل لمساعدة الشباب على المشاركة بنشاط في العمليات السياسية.

وتشمل سبل إشراك وتمكين الشباب هذه عملية المراجعة الدستورية المستمرة وحوار المصالحة الوطنية والتحضيرات للانتخابات الوطنية في عام 2020، كما أشار الممثل الخاص.

وأضاف الممثل الأممي سوان قائلا:

"نعتقد أن احتمالات السلام الدائم في الصومال ستتحسن إذا شعر الشباب بأنهم ممثلون. إذا شاركوا في الحياة السياسية، وإذا كان لهم رأي في الحوار الوطني، يمكن أن تظهر في نهاية المطاف حصتهم ومشاركتهم في مستقبل البلاد."

Unifeed/لقطة من فيديو الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، جيمس سوان، يتحدث إلى نشطاء شباب من جميع أنحاء البلاد في حوار حول تمكين الشباب وإشراكهم في الحياة العامة..

وكانت عملية استعراض الدستور الصومالي قد بدأت في مايو / أيار من العام الماضي، في مؤتمر وطني عُقد في مقديشو بحضور أكثر من 350 ممثلا عن الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء الفدرالية والمجتمع المدني والمغتربين.

وتهدف هذه العملية إلى التوصل إلى دستور دائم يحل محل الدستور المؤقت، الذي تم تبنيه في عام 2012.

وللتأكيد على أهمية هذا الأمر لاستقرار البلاد، تواصل الأمم المتحدة الدعوة -- من خلال بعثتها في الصومال وغيرها من وكالاتها العاملة على الأرض هناك -- إلى ضمان المشاركة الفعالة للشباب والنساء في عملية لضمان أن تعكس الوثيقة الختامية آراء جميع الصوماليين.

بدوره، أكد جورج كونواي نائب الممثل الخاص في الصومال على الحاجة إلى أن تعكس العمليات السياسية في الصومال تكوين المجتمع.

ونظم الحوار الشبابي بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وصندوق الأمم المتحدة للسكان وأكاديمية فولك برنادوت السويدية ومنظمة منتدى المهنيين الشباب الصوماليين.

الجدير بالذكر أن شعب الصومال فتي وسكانه من الفئات العمرية الأصغر سنا في العالم، وفق بيانات الأمم المتحدة. لذا يعتقد الخبراء أن المشاركة النشطة للشباب في عمليات صنع القرار أمر حيوي لاستقرار الصومال.