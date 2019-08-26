الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة شمال غرب سوريا

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المشردين داخليا في إدلب لجأوا إلى أكثر من مئة مدرسة في ظل اكتظاظ مخيمات النازحين واضطرار مئات آلاف الأشخاص إلى البقاء في الخلاء خارج المخيمات ومراكز الاستقبال.

وذكر المتحدث أن الكثيرين أجبروا على النزوح 5 أو 10 مرات منذ بدء الأعمال القتالية في المنطقة منذ ما يقرب من 4 أشهر.

وأضاف المتحدث "مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، ستُقوض قدرة الكثير من الأطفال على الوصول إلى الخدمات التعليمية".

ودعت الأمم المتحدة أطراف الصراع إلى تهدئة الوضع شمال غرب سوريا، وإعادة إلزام نفسها بمذكرة التفاهم حول تدابير وقف إطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في السابع عشر من سبتمبر/أيلول 2018.