الأمين العام يناشد المجتمع الدولي إظهار إرادة سياسية قوية في مجال المناخ

وفي حديثه للصحفيين قال غوتيريش إن العالم يواجه أزمة مناخية كبرى، وأشار إلى أن الشهر الماضي كان الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة منذ بدء تسجيل تلك البيانات مضيفا أن المعلومات ترجح أن السنوات الخمس بين عامي 2015 و2019 ستكون الأعلى حرارة.

وتضم مجموعة السبع: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال الأمين العام إن الوضع الحالي يعد أسوأ مما كان عليه عندما توصلت دول العالم إلى اتـفاق باريس للمناخ عام 2015.

"من الضروري أن تلتزم الدول بزيادة العهود الواردة في اتفاق باريس، لأنها لم تعد كافية كما أنها لا تطبق في الوقت الراهن. نحن بحاجة إلى مزيد من الطموح والالتزام الأقوى.... نتطلع إلى أن تأتي الدول إلى (قمة المناخ) في نيويورك بتعهدات بالعمل على تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050، وأن ترفع بشكل كبير سقف طموحها في المساهمات المحددة وطنيا بشأن العمل المناخي، والتي يتعين مراجعتها عام 2020. ويجب أن نضمن أن تـُفرض الضرائب على الكربون بدلا من أن تفرض على الناس، وإنهاء الدعم للوقود الأحفوري والتأكد من عدم بناء مزيد من المصانع العاملة بالفحم بعد عام 2020".

وأضاف الأمين العام أن كل ذلك يتطلب إرادة سياسية. وقال إن الشباب يقودون الطريق في هذا المجال، مشيرا إلى أن قمة المناخ ستبدأ بقمة شبابية مناخية بمقر الأمم المتحدة. ودعا دول مجموعة السبع إلى أن تكون مثالا إيجابيا في هذا الشأن.

وتفيد المنظمة الدولية للأرصاد الجوية بأن المستويات الحالية لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هي الأعلى منذ ثلاثة ملايين عام.

وأشار غوتيريش إلى ما يحدث في غرينلاند التي تضم ثاني أكبر غطاء جليدي في العالم، وقال إنها شهدت ذوبان 179 مليار طن من الجليد خلال شهر يوليه. وقال إن الحرائق التي نشبت في سيبريا وألاسكا وكندا وغرينلاند تسببت في انبعاث 50 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون في شهر يونيه.

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