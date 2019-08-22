الأمين العام يدعو إلى وضع خطتي عمل. الأولى لمجابهة العنف على أساس الدين، والثانية لحماية المواقع الدينية

وقال الأمين العام إن جميع أديان العالم الرئيسية تؤيد التسامح والتعايش السلمي بروح من الإنسانية المشتركة، مشددا على ضرورة مقاومة ورفض "أولئك الذين يستخدمون الدين، كذبا أو بهتانا، لبناء مفاهيم خاطئة ولتذكية الانقسامات ونشر الخوف والكراهية". غوتيريش أكد على أن هناك ثراء وقوة في تنوع الأديان والمعتقدات، وأن هذا "التنوع ليس تهديدا أبدا".

وذكَّر أنطونيو غوتيريش أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، "قُتل يهود في المعابد اليهودية، وشُوهت شواهد قبورهم بالصلبان المعقوفة؛ وقتل مسلمون بالرصاص في المساجد، وخربت أماكنهم الدينية؛ وقتل المسيحيون أثناء الصلاة، وأحرقت كنائسهم".

وقد استهدفت العديد من الاعتداءات، في نيوزيلندا وسريلانكا والولايات المتحدة، أماكن العبادة على وجه التحديد، حسبما أورد غوتيريش. كما "تعرضت مجتمعات بأكملها" للهجوم على أساس عقيدتها خلال النزاعات المسلحة حول العالم، بما في ذلك في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.