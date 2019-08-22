منحة ألبرت آينشتاين الألمانية: مفوضية اللاجئين تعلن عن فتح باب التقديم للاجئين المقيمين في كردستان العراق

ويهدف برنامج منحة DAFI الأكاديمية إلى دعم الطلاب المبتدئين من اللاجئين واللاجئات للوصول إلى التعليم العالي، وتقوم الحكومة الألمانية بتمويله تحت إدارة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

وتغطي المنحة الممنوحة عبر برنامج مبادرة آلبرت آينشتاين الأكاديمية الألمانية رسوم التسجيل والساعات الدراسية في الجامعات والمصروف الشخصي في كل فصل دراسي، بما في ذلك مصاريف المعيشة والكتب والمواصلات.

© UNHCR/Antoine Tardy فداء، من حمص السورية، انتقلت إلى لبنان في عام 2012. وهي الأن طالبة ماجستير في الأدب العربي ، بمنحة هوبس (6 مارس 2019).

ويتلقى طلاب مبادرة آلبرت آينشتاين دعما إضافيا من خلال المتابعة عن كثب لدعم إنجازاتهم الأكاديمية وتنمية مهاراتهم، كما يتلقون الصفوف الأكاديمية التحضيرية وصفوف اللغة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي والتوجيه وفرص التواصل.

وتمدد المنحة سنويا على أساس التفوق الأكاديمي، ومن بين الشروط والمعايير للمتقدمين للمنحة في إقليم كوردستان العراق أن يكون اللاجئ مقيما بالإقليم ومسجلا لدى المفوضية، وقد أنهى دراسة المرحلة الثانوية بمعدل نجاح 75% أو أعلى، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي يوفرها موقع التقديم على الإنترنت.

© UNHCR/Antoine Tardy حسن، من إدلب بسوريا، طالب ماجستير في علم النفس، في منحة هوبس، في الجامعة اللبنانية. (8 مارس 2019)

وتقول المفوضية إن برنامج المنح الدراسية للتعليم العالي التابع لها يلعب دورا أساسيا في تمكين اللاجئين في كل أنحاء العالم. ومنذ إنشائه في عام 1992، تطور البرنامج بشكل كبير، مما أتاح لأكثر من 13.500 طالب لاجئ أن يدرسوا في جامعات وكليات في 50 بلدا من بلدان اللجوء.

للإطلاع على الشروط والتقديم اضغط على الرابط (https://enketo.unhcr.org/x/#Dqg6ULC6 ) قبل تاريخ 10/9/2019