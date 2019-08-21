قلق أممي إزاء التصعيد شمال غرب سوريا

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أدان أنطونيو غوتيريش بشدة الهجمات على المدنيين والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك منشآت الرعاية الصحية والتعليمية.

وحث كل الأطراف على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي. وجدد غوتيريش دعوته العاجلة لتطبيق مذكرة التفاهم المتعلقة بإدلب التي تم التوصل إليها في شهر سبتمبر 2018.

وشدد على أهمية النهوض بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بتكليف من قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015.