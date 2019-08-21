 

قلق أممي إزاء التصعيد شمال غرب سوريا

©UNICEF/Watad
أطفال فارون من تصاعد العنف في إدلب، سوريا، يقيمون في مخيم مكتظ للمشردين داخليا قرب الحدود مع تركيا.
21 آب/أغسطس 2019
السلم والأمن

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة القلق البالغ بشأن استمرار التصعيد شمال غرب سوريا، واحتمالات نشوب عملية هجومية في عمق إدلب بما قد يؤدي إلى "موجة جديدة من المعاناة الإنسانية" لما يصل إلى 3 ملايين شخص.

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أدان أنطونيو غوتيريش بشدة الهجمات على المدنيين والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك منشآت الرعاية الصحية والتعليمية.

وحث كل الأطراف على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي. وجدد غوتيريش دعوته العاجلة لتطبيق مذكرة التفاهم المتعلقة بإدلب التي تم التوصل إليها في شهر سبتمبر 2018.

وشدد على أهمية النهوض بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بتكليف من قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015.

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