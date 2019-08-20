داني دانون يصرح بأن "إسرائيل ليست المشكلة"، بل هي جزء من الحل مشيرا إلى رغبة بلاده في أن تكون "شريكة" للعالم العربي في بناء مستقبل أفضل

السفير الإسرائيلي قال للصحفيين في المقر الدائم بنيويورك قبيل مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الوسط:

"القادة العرب يقيمون اليوم علاقات جديدة مع إسرائيل. ولكن اليوم سأتحدث مباشرة إلى العالم العربي. سأقول لهم إن إسرائيل يمكن وتريد أن تكون شريكا لكم في بناء مستقبل أفضل. إسرائيل ليست المشكلة، إنها جزء من الحل."

داني دانون استهل لقائه بالصحفيين بالتطرق إلى سلسة الهجمات التي وقعت في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي وصفها بالإرهابية، قائلا إنها تسلط الضوء على التهديد الذي يحيق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.

أغلب الفوضى والعنف والإرهاب الذي يكتنف المنطقة يأتي من مكان واحد، طهران -- داني دانون، مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة

وأشار إلى قيام شابيين فلسطينيين بمهاجمة الشرطة الإسرائيلية بالسكاكين يوم الخميس في القدس، أعقب ذلك هجوم فلسطيني بسيارته على شابيين إسرائيليين في موقف للحافلات يوم الجمعة. ومساء السبت، قال دانون إن قوات الدفاع الإسرائيلي ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين مسلحين كانوا بصدد اختراق الجدار الحاجز لغزة لمهاجمة المجتمعات المدنية حسب تعبيره. وأضاف:

"كل ما ذكرته الآن وقع خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة. واليوم في مجلس الأمن، سنتطرق مجددا إلى قضية السلم والأمن في الشرق الأوسط. وما ذكرته هو تهديد حقيقي، ولكنا نعرف من أين يأتي ومن يموله. أغلب الفوضى و العنف والإرهاب الذي يكتنف المنطقة يأتي من مكان واحد، طهران."

وتابع سفير إسرائيل أن "كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتفق على ذلك خلف الأبواب المغلقة، ويفهمون أن إسرائيل قوة قائدة في الحرب ضد الإرهاب الإسلامي الراديكالي. وأننا سنحارب أينما كان علينا أن نقاتل، سنكون هناك".

يذكر بأن جلسة مجلس الأمن ستشهد حضور ومشاركة رئيسة ديوان الأمين العام ماريا لويزا ريبيريو فيوتي، ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبو.