المفوض السامي لشؤون اللاجئين يشيد بـ"عملية الترحيب" البرازيلية لإيواء لاجئي فنزويلا

وقد شكر فيليبو غراندي حكومة البرازيل وشعبها على استجابتهم السخية لاحتياجات مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين، قائلا " تأثرت وأعجبت كثيرا بالجهود التي بذلتها الحكومة" الفيدرالية والمحلية، والمجتمع والمواطنين العاديين والسكان المحليين.

وكان المفوض السامي المعني بشؤون اللاجئين قد وصل إلى البرازيل يوم الأربعاء الماضي 14 آب/أغسطس كجزء من زيارة للمنطقة، والتقى بأطراف حكومية قبل زيارته للولاية الشمالية المتاخمة لفنزويلا.

أمريكا اللاتينية تفتح أبوابها

حتى الآن استقبلت بلدان أمريكا اللاتينية الغالبية العظمى 4 ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي فرّوا في السنوات الأخيرة. قبل وصوله إلى البرازيل زار السيد غراندي دولة شيلي حيث شكر أيضا الشعب والحكومة هناك على الجهود المبذولة لتلقي وتوفير الدعم لأكثر من 400 ألف فنزويلي.

وتشهد ولاية رورايما البرازيلية المتاخمة لفنزويلا تنفيذ استجابة إنسانية يطلق عليها اسم "عملية الترحيب"، وقد زار غراندي مواقع الإيواء المؤقتة في عاصمة الولاية، بوا فيستا، والتقى بالعديد من الفنزويليين المقيمين بها.