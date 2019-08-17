 

الأمين العام أنطونيو غوتيريش يبعث ب "تهنئة حارة" إلى شعب السودان بعد توقيع وثائق "السلطة المدنية" 

UN Sudan/Ayman Suliman
متظاهرون يخرجون إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم - 11 نيسان/أبريل 2019
17 آب/أغسطس 2019
حقوق الإنسان

بعث الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أصدره اليوم السبت، بتهانيه الحارة إلى  الشعب السوداني بمناسبة التوقيع الهام اليوم على الوثائق المتعلقة بالسلطة المدنية الانتقالية في جمهورية السودان، بعد "المحادثات التي قادها السودانيون بأنفسهم" حسب تعبيره.

 

كما أعرب غوتيريش عن إشادته بالدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا في التوسط بين الأطراف السودانية.

وقال المسؤول الأممي الأرفع إنه "يتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها".

كما جدد غوتيريش "التزام الأمم المتحدة بمساعدة عملية الانتقال في سعيها إلى تحقيق تطلعات شعب السودان طويلة الأمد في الديمقراطية والسلام"، حسب ما قال. 

 

من ناحية أخرى أكد الأمين العام على أهمية تمهيد الطريق لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للسودان و"وضع البلد على طريق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع السودان الحي والمتنوع".  

وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة "تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء الدوليين" ومساعدة السودان في مساعيه نحو تحقيق ذلك.

 

 

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