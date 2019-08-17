الأمين العام أنطونيو غوتيريش يبعث ب "تهنئة حارة" إلى شعب السودان بعد توقيع وثائق "السلطة المدنية" 

وقال المسؤول الأممي الأرفع إنه "يتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها".

كما جدد غوتيريش "التزام الأمم المتحدة بمساعدة عملية الانتقال في سعيها إلى تحقيق تطلعات شعب السودان طويلة الأمد في الديمقراطية والسلام"، حسب ما قال.

من ناحية أخرى أكد الأمين العام على أهمية تمهيد الطريق لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للسودان و"وضع البلد على طريق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع السودان الحي والمتنوع".