مقتل 12 شخصا بمن فيهم 6 أطفال في حجة، وليز غراندي تشجب العنف ضد المدنيين في اليمن قائلة إنه يفوق كل التصورات

وبحسب بيان صادر عن الأوتشا يوم أمس الاثنين، تم نقل الجرحى إلى مستشفى الجمهوري ومستشفى عبس في محافظة حجة.

ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد، شجبت الحادث قائلة إن "العنف ضد المدنيين الناشئ عن هذا الصراع يفوق كل التصورات وهو غير مقبول على الإطلاق".

العنف ضد المدنيين الناشئ عن هذا الصراع يفوق كل التصورات وهو غير مقبول على الإطلاق--ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن

ويشير بيان الأوتشا إلى أن ما يقدر بحوالي 230.000 امرأة وطفل ورجل لقوا مصرعهم نتيجة الصراع، إما لأسباب مباشرة أو غير ومباشرة، بما فيها انعدام الغذاء والخدمات الطبية. كما أن 25.000 شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي هذا السياق صرحت ليز غراندي بأن "كل يوم يموت المزيد من الأشخاص"، متسائلة بالنيابة عن عمال الإغاثة عن "الأمر الذي تتطلبه أطراف الصراع لوقف هذه المأساة". وشددت في هذا الصدد على أنه "لا يوجد مبرر لاستمرار معاناة الشعب اليمني."

من المحزن للغاية أن تنعي الأسر أحبائها في عيد الأضحى بدلاً من الاحتفال معهم بهذه المناسبة في سالم ووئام-- ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن

وكانت ليز غراندي قد أدانت في بيان سابق صادر مطلع هذا الأسبوع، مقتل 40 شخصا وإصابة 260 آخرين في مدينة عدن، قائلة إنه "من المحزن للغاية أن تنعي الأسر أحبائها في عيد الأضحى بدلاً من الاحتفال معهم بهذه المناسبة في سالم ووئام"، مكررة دعوة الأمين العام التي جاءت في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي دعا فيه "جميع أطراف النزاع إلى الامتثال التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وبذل قصارى جهدهم لحماية جميع المدنيين اليمنيين، في جميع أنحاء البلد."

إشارة إلى أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج حوالي 80 في المائة من إجمالي عدد السكان، أي 1.24 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، بمن فيهم 10 ملايين شخص يعتمدون كليا على المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية كل شهر.