 

الأمين العام يبدي قلقا بالغا بشأن الأوضع في عدن اليمنية

UN Photo/Loey Felipe
الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتحدث في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول صون السلم، والأمن الدوليين، ومنع نشوب الصراعات، والوساطة.
9 آب/أغسطس 2019
السلم والأمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، عن قلق عميق إزاء الاشتباكات العنيفة التي وقعت في عدن خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك في محيط القصر الرئاسي والمطار الدولي.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك مساء يوم الجمعة، حث الأمين العام الطرفين "على وقف الأعمال العدائية وضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

 

كما دعا غوتيريش في البيان الطرفين إلى "الدخول في حوار شامل لحل خلافاتهما ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين".

 

إلى ذلك أكد الأمين العام على أنه "لا يمكن حل النزاع في اليمن إلا من خلال حل سياسي".

 

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.