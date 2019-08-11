الأمين العام يبدي قلقا بالغا بشأن الأوضع في عدن اليمنية

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك مساء يوم الجمعة، حث الأمين العام الطرفين "على وقف الأعمال العدائية وضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما دعا غوتيريش في البيان الطرفين إلى "الدخول في حوار شامل لحل خلافاتهما ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين".

إلى ذلك أكد الأمين العام على أنه "لا يمكن حل النزاع في اليمن إلا من خلال حل سياسي".