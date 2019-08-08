 

الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في جامو وكشمير والامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤثر على الوضع هناك

Nimisha Jaiswal/IRIN
قوات أمنية في سريناغار، العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير الهندية. أرشيف.
8 آب/أغسطس 2019
السلم والأمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتابع بقلق الحالة في جامو وكشمير، موجها نداء إلى الأطراف المعنية دعاها فيه إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أكد فيه الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن موقف الأمم المتحدة تجاه هذه المنطقة يخضع لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعمول بها.

وفي هذا الصدد، دعا السيد غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤثر على وضع جامو وكشمير.

وأشار كبير المسؤولين الأمميين إلى اتفاق عام 1972 بشأن العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان، المعروف أيضا باسم اتفاق سيملا، الذي ينص على أن الوضع النهائي لجامو وكشمير يجب تسويته بالوسائل السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة الأمم.

كما أعرب الأمين العام عن قلقه أيضا إزاء تقارير تفيد بوجود قيود مفروضة على الجانب الهندي من كشمير، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان في المنطقة.

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