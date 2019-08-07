الأمم المتحدة تعزز النداء الإنساني للمساعدة في التصدي لأزمة الجوع "الأسوأ على الإطلاق" في زيمبابوي

تأتي هذه الخطة المنقحة في ظل معاناة زمبابوي من تحديات إنسانية عديدة ناجمة عن تغير المناخ والصدمات الاقتصادية.

وكانت زمبابوي ذات يوم أكبر منتج للغذاء في أفريقيا، ولكن تفاقمت مشاكلها في وقت سابق من هذا العام عندما ضرب إعصار إيداي، مما أثر على حوالي 570،000 شخص، إلى جانب تضرر أجزاء كبيرة من موزمبيق وملاوي.

ويغطي النداء الإنساني المعدل الفترة من كانون الثاني /يناير 2019 حتى نيسان/أبريل 2020، ويطلب الحصول على ما مجموعه 331.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات خلال هذه المرحلة.

ويعتقد أن حوالي 5.5 مليون شخص في المناطق الريفية و2.2 مليون شخص في المناطق الحضرية في زيمبابوي يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ويقوم برنامج الأغذية العالمي، من جانبه، بتكثيف مساعداته من خلال توفير المعونة الغذائية وكذلك بناء قدرات المجتمعات التي تعاني من الجوع المزمن على تحمل الصدمات المناخية.